Турчинов: нужно нарастить усилия по выявлению российской агентуры и военных преступников для обмена на заложников-украинцев с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по случаю Дня рождения незаконно осужденного в Российской Федерации и удерживаемого в колонии украинского режиссера Олега Сенцова заверил, что Украина продолжит добиваться его освобождения и возвращения на Родину, как и других граждан, удерживаемых в России.

"Третий год он встречает его в застенках российского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни посулы освобождения в обмен на сотрудничество, поэтому российская ФСБ не делала из его процесса телевизионного шоу, поэтому его продолжают держать за решеткой. Сенцов, Сущенко, Кольченко ... Очень больно, что к этому беззаконию Путина начали привыкать не только за рубежом, но и в Украине", - говорится в заявлении А.Турчинова, обнародованном на сайте СНБО в четверг.

Секретарь Совбеза Украины подчеркнул недопустимость такого "привыкания": "Мы не можем останавливать борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в России".

А.Турчинов выразил убеждение, что в случае, если украинской стороне не хватает аргументов, чтобы принудить РФ освободить захваченных заложников, нужно активизировать работу для их нахождения.

"Необходимо их находить, нарастив усилия контрразведки и военных в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которые можно обменять на наших патриотов", - заявил секретарь СНБО Украины.

"Олег, держись, мы с тобой! Ты был, есть и всегда будешь свободным человеком! Российские решетки не смогут этого изменить. Украина будет бороться за тебя до победы", - заверил он.

О.Сенцов отмечает свой 41-й день рождения в российской тюрьме.

После аннексии Крыма Россией режиссер был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил украинца к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. О.Сенцов не признал своей вины.

К освобождению украинского режиссера неоднократно призывала мировая кинематографическая общественность и представители многочисленных международных организаций.