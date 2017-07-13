Политика

13:20 13.07.2017

ЕС не признает аннексию Крыма, призывает к полному выполнению минских соглашений и указывает на ответственность за это РФ

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Украины, не признает аннексию Россией Крыма и призывает к полному выполнению минских соглашений.

"Сегодня ЕС четко заявил, что мы поддерживаем Украину против российской агрессии и попыток подорвать независимость Украины. Мы заявили о нашей дальнейшей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, мы призываем к полному выполнению минских соглашений всеми сторонами и подчеркиваем ответственность РФ в связи с этим", - сказал Д.Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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