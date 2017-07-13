Политика

13:18 13.07.2017

Туск призывает немедленно освободить всех удерживаемых украинцев в РФ и в Крыму

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает к немедленному освобождению незаконно удерживаемых на территории РФ и аннексированного ею Крыма граждан Украины.

"Призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, которые находятся в России и на Крымском полуострове", - сказал Д.Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

Д.Туск также заявил, что ЕС не признает незаконной аннексии Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и санкции в отношении РФ будут сохраняться до восстановления украинского суверенитета.

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Интерфакс-Украина
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