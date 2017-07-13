Порошенко: Разаботку "дорожной карты" дальнейшей евроинтеграции Украины нужно начинать уже сегодня

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимость начала разработки "дорожной карты" дальнейшего сближения с Европейским Союзом.

"Уже сегодня важно начать разработку "дорожной карты" для воплощения наших мечтаний", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка, энергетического союза.