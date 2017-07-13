Порошенко: Санкции против РФ должны быть сохранены до восстановления территориальной целостности Украины

Санкции против РФ должны быть сохранены до выполнения всех условий минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, заявляет президент Петр Порошенко

"Санкции должны оставаться до того времени, пока не будут устранены причины их введения, а именно: до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства, включая Крым", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.