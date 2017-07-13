Политика

11:51 13.07.2017

Юнкер доволен прогрессом взаимоотношений ЕС и Украины

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что доволен прогрессом взаимоотношений Европейского Союза и Украины.

"Я хотел бы сказать, что действительно доволен тем прогрессом, которого мы достигли вместе. И я могу сказать, что мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ ()гражданам Украины в ЕС – ИФ) без виз", - сказал он в ходе саммита "Украина-ЕС" в Киеве в четверг.

Президент Еврокомиссии призвал украинцев посещать Евросоюз и "влюбляться в Европу".

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Интерфакс-Украина
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