Юнкер доволен прогрессом взаимоотношений ЕС и Украины

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что доволен прогрессом взаимоотношений Европейского Союза и Украины.

"Я хотел бы сказать, что действительно доволен тем прогрессом, которого мы достигли вместе. И я могу сказать, что мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ ()гражданам Украины в ЕС – ИФ) без виз", - сказал он в ходе саммита "Украина-ЕС" в Киеве в четверг.

Президент Еврокомиссии призвал украинцев посещать Евросоюз и "влюбляться в Европу".