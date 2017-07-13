Внешнему врагу не одолеть Украину, она сильна, - Туск

Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние проблемы представляют для нее опасность, остерегает официальный Киев президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - сказал Д.Туск в ходе саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Если вы и дальше будете такими решительными, храбрыми и последовательными, как и во время Революции Достоинства, выдержать реформы и не сдадитесь, то вы воплотите свои мечты и добьётесь целей".