Нардепы не захотели отказываться от летних каникул

Народные депутаты Украины не проголосовали за продление текущей, 6-й сессии, до 5 сентября, но утвердили календарный план работы следующей, 7-й сессии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за продление 6-й сессии Верховной Рады VIII созыва до 5 сентября 2017 года проголосовали 215 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг из 226 минимально необходимых для принятия решения.

Спикер, представляя такую инициативу на заседании, аргументировал необходимость ее принятя "важностью задач, которые стоят перед Верховной Радой Украины, и необходимостью в любое время и период собраться для принятия важных решений, которые могут появиться в повестке дня".

Согласно календарному плану Верховной Рады, последнее пленарное заседание текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится 14 июля.

Вместе с тем, народные депутаты приняли постановление №6631 и утвердили календарный план следующей, 7-й сессии, Верховной Рады VIII созыва. Она откроется 5 сентября 2017 года и завершится 2 февраля 2018 года. На следующую сессию запланированы 10 недель работы в режиме пленарных заседании и соответственно – 10 часов к правительству, а также 7 недель работы в комитетах, комиссиях и фракциях, 5 недель – с избирателями.