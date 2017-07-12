Политика

11:28 12.07.2017

Украина может выйти с инициативами по деоккупации Крыма на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Украина может озвучить новые инициативы относительно деоккупации Крыма на следующей сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре текущего года, сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев.

"Мы сейчас готовимся к сессии Генассамблеи ООН. Я не исключаю, что Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН конкретно, что касается Крыма и в части его деоккупации", - сказал он в интервью "Радио Свобода", опубликованном на его сайте.

По словам замглавы АП, президент "ни на секунду не забывает об их (украинцев, которые живут в Крыму – ИФ) судьбе, о них заботимся и обязательно Крым вернем в Украину".

"Донбасс и Крым – это, как альфа и омега, эти вопросы мы поднимаем в наших переговорах с международными партнерами. Что касается Крыма, то речь идет также о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов, чтобы Крым вернуть под украинский суверенитет", - сказал К.Елисеев.

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