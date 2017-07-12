Киев активно обсуждает законопроект о деоккупации Донбасса

Украинская сторона уже находится в контакте с иностранными партнерами относительно проекта закона "Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета" на Донбассе, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"В данный момент мы в соответствии с вчерашним (10 июля – ИФ) поручением СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего, США, Германия, Франция, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам К.Елисеева, эта работа с иностранными партнерами будет продолжена.

Замглавы АП также пояснил, что этот законопроект должен показать стратегию, политику президента относительно восстановления суверенитета и реинтеграции этих территорий в Украину политико-дипломатическим путем. "В основу заложено выполнение Минских соглашений", - подчеркнул он.

Как сообщалось, СНБО Украины отложило до осени рассмотрение законопроекта о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей для проведения консультаций с иностранными партнерами.