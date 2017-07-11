Политика

19:07 11.07.2017

Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности

Верховная Рада отклонила представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о согласии на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представление генпрокурора пленарном заседании во вторник поддержали только 177 народных депутатов.

Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура направила в парламент представление о даче согласия на привлечение А.Лозового к уголовной ответственности. Генпрокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,7 млн грн.

Ю.Луценко заявлял, что А.Лозовой умышленно уклонялся от уплаты налогов с 2007 года: "Умышленно не подавал декларации о доходах, чтобы с них не платить налоги, и это было систематически в течение 2007-2015 годов, пока он занимался трудовой деятельностью".

Регламентный комитет Верховной Рады признал законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным представление генпрокурора о даче парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности А.Лозового.

19 мая А.Лозовой заявил, что считает намерение Ю.Луценко снять с него депутатскую неприкосновенность политической расправой и не собирается уезжать из Украины.

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