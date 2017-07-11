Политика

17:49 11.07.2017

Парубий: Среди нас ощущается атмосфера круговой поруки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает народных депутатов голосовать за снятие депутатской неприкосновенности по представлениям генпрокурора.

"Я тут сейчас публично всем обещаю, если будет внесено представление в отношении меня, я буду призывать депутатов, чтобы Верховная Рада за него проголосовала. Я считаю неприемлемым, когда зал не голосует за снятие депутатской неприкосновенности, я считаю неприемлемой атмосферу, которая сейчас есть в зале. Среди нас ощущается атмосфера круговой поруки", - сказал А.Парубий.

Он категорически призвал парламентариев поддерживать представления о снятии депутатской неприкосновенности. "Я имею право об этом говорить", - добавил спикер парламента.

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Интерфакс-Украина
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