Волкер встретился с нардепами, а также представителями Украины в политической и гуманитарной подгруппах ТКГ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) встретился с депутатами Верховной Рады и представителями Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила представитель Украины в политической подгруппе ТКГ группы Ольга Айвазовская.

"Сегодня состоялась встреча депутатов ВРУ из разных фракций и представителей Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске со специальным уполномоченным США по мирному урегулированию на Донбассе Куртом Волкером. Могу подтвердить, что есть понимание относительно природы вооруженного конфликта и роли РФ. Это очень оптимистично, как по мне", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, которая также принимала участие во встрече с К.Волкером, сообщила, что стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, невыполнении минских соглашений и путей их имплементации.

"Я рассказала о проблемах с освобождением заложников, коллеги сосредоточились на привлечении ВР к мирному процессу, говорили о нашей законотворческой работе, направленной на поддержку граждан с оккупированных территорий (как законы в образовательной и социальных сферах). Откровенный обмен мнениями, роль парламента в миротворческих процессах остается сверхважной", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук.

Ранее в этот день К.Волкер обсудил с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом нынешнюю ситуацию на Донбассе, а также подходы по ее урегулированию.