Политика

11:57 11.07.2017

Курц подчеркивает важность урегулирования конфликта на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц призвал к усилиям по скорейшему разрешению конфликта на востоке Украины.

"Мы должны осознавать тот факт, что каждый день в зонах конфликтов гибнут люди. И многие люди, проживающие в странах, входящих в ОБСЕ, находятся в ситуации, непригодной для жизни. В начале этого года я посетил Украину и увидел своими глазами, насколько ужасна ситуация для местных жителей. И это продолжается до сих пор", - сказал С.Курц на открытии пленарной сессии неформальной министерской встречи ОБСЕ во вторник в австрийском Мауэрбахе.

"Поэтому все мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы добиться разрешения конфликтов, и не только на Востоке Украины, но и в других регионах", - отметил он.

Во встрече принимают участие главы МИД РФ, Украины, Канады, Италии, Бельгии, Польши, Латвии, Финляндии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран.

По итогам данного мероприятия не предусмотрено принятие решений и документов, так как его цель - неформальный обмен мнениями на высоком уровне о состоянии дел в зоне ответственности ОБСЕ и обсуждение подготовки заседания Совета министров, которое в этом году пройдет в Вене 7-8 декабря.

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