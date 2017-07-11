Политика

10:33 11.07.2017

Белый дом поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана

Белый дом в целом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана, однако недоволен тем, как он ограничивает полномочия президента, пишет в понедельник Washington Post, ссылаясь на директора по законодательным вопросам администрации США Марка Шорта.

В частности, согласно законопроекту, Трампу понадобится одобрение конгресса, если он захочет смягчить или отменить санкции.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах", - сказал он.

По словам чиновника, законопроект представляет собой "дипломатический вызов" для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия "быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства".

Вместе с тем, как подчеркнул Шорт, "мы поддерживаем санкции в отношении России и Ирана, (предусмотренные) в законопроекте". По его словам, "администрация полностью поддерживает эти санкции". "Имейте в виду, что изначально этот законопроект был об Иране, к нему впоследствии приняли поправку о санкциях в отношении России", - отметил чиновник.

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