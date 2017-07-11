Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев для участия в саммите Украина-ЕС

В Киеве 12-13 июля состоится очередной, 19-й саммит Украина-ЕС.

По информации представительства Евросоюза в Украине, ЕС на саммите будут представлять президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Также от европейской стороны в саммите примут участие вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем.

Украинскую сторону на саммите возглавит президент Петр Порошенко.

"Во время саммита лидеры государств и институций ЕС отметят завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации и недавнее вступление в силу безвизового режима для граждан Украины. Все это является конкретными результатами, так и важными шагами в процессе углубления партнерства между ЕС и Украиной", - отметили в представительстве ЕС.

Кроме того, согласно информации, саммит обсудит прогресс украинских реформ и их поддержку со стороны ЕС. "Среди других тем разговоров лидеров будут вопросы, связанные с конфликтом и кризисом на востоке Украины, а также региональные вопросы и вопросы внешней политики. Среди последних: отношения с Россией, энергетическая безопасность и подготовка саммита "Восточного партнерства", который запланировано провести в Брюсселе в ноябре 2017 года", - отметили в диппредставительстве.

Согласно программе, пленарное заседание саммита Украина-ЕС откроется в 11 утра 13 июля, после чего ожидается совместная пресс-конференция по итогам мероприятия.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", пока нет ясности относительно совместного заявления по итогам саммита. Источники сообщают, что причиной этого стало блокирование Нидерландами фиксации в совместном заявлении положения о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины. Киев настаивает на такой формулировке и в случае, если ЕС откажется включать ее в текст, может даже отказаться от совместного заявления.