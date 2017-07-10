СНБО поручил Кабмину, СБУ, НБУ внести предложения по расширению санкционного списка в связи с агрессией РФ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку внести предложения по расширению списка лиц, подпадающих под санкции в связи с агрессией со стороны Российской Федерации, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"США и ЕС приняли решение о введении новых санкций против Российской Федерации, и мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров. Именно поэтому поручено инициаторам в соответствии с законодательством введение санкций – соответственно, это Кабинет министров, СБУ и Нацбанк – внести соответствующие нам предложения. Как только эти предложения будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных специальных, экономических и других ограничительных мер – санкций в отношении физических и юридических лиц РФ", - сказал А. Турчинов на брифинге после заседания СНБО в понедельник.

Как сообщалось, 28 июня 2017 года Европейский Союз продлил действие экономических и секторальных санкции против Российской Федерации до 31 января 2018 года в связи с отсутствием прогресса в осуществлении Москвой Минских договоренностей

20 июня стало известно, что Министерство финансов США опубликовало список физических лиц и организаций РФ, против которых введены новые санкции из-за агрессии против Украины.