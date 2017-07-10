Коррупция и противодействие реформам стоят на пути настоящих изменений в Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине необходимо избавиться от коррупции, которая стоит на пути реальных изменений в стране.

"В то время, когда НАТО поддерживает Украину, Украина должна возглавить эти усилия, если она действительно хочет использовать свой потенциал. Многое еще нужно сделать. Она должна укрепить свои институции и избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция, инерция и противодействие реформам стоят на пути настоящих изменений", - сказал он во время выступления в Верховной Раде в понедельник.

В этой связи Й.Столтенберг подчеркнул исключительную важность борьбы с коррупцией.

"Непросто на поле боя, но непросто и в парламенте, правительстве и гражданском обществе. Украине необходимы герои, которые смогут восстать против тех, кто против светлого будущего, герои, которые будут бороться с коррупцией, во всех ее формах и проявлениях", - сказал генсек Североатлантического альянса.

При этом Й.Столтенберг особо подчеркнул: "Украине крайне необходимы современные и эффективные Вооруженные силы, мощные и подотчетные демократические институции, сильные и подотчетные демократические лидеры".

"На протяжении 20 лет НАТО поддерживает Украину и продолжит свою поддержку и в дальнейшем", - подытожил генсек Альянса.