В Раду может быть внесен новый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что в парламент будет внесен новый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

"Сегодня в этом вопросе (снятия депутатской неприкосновенности – ИФ) есть определенная юридическая коллизия: есть законопроект, который был подан в Верховную Раду, который мы отправили в Конституционный суд… Но в том законопроекте предусмотрено снятие неприкосновенности и с депутатов, и с судей. Напомню вам, что в ходе судебной реформы мы часть этого законопроекта уже решили - мы уже сняли неприкосновенность с судей", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

"Сейчас мы проводим итоговые юридические консультации. Возможно, будет необходимость внесения нового законопроекта, поскольку старый уже потерял свою актуальность", - добавил он.

Спикер пообещал, что он внесет вопрос отмены депутатской неприкосновенности в зал, как только будет соответствующее решение профильного комитета.

В то же время он отметил, что вряд ли законопроект о снятии депутатской неприкосновенности будет вынесен на рассмотрение парламента на текущей пленарной неделе. "Вряд ли. Юридически это просто невозможно", - сказал А.Парубий, отвечая на уточняющую реплику журналиста о том, что законопроект вряд ли будет рассмотрен на этой пленарной неделе.