Три фракции поддерживают продление сессии Рады до сентября

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает инициативу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о продолжении нынешней сессии, заявляет ее лидер Артур Герасимов.

"Сегодня, согласно с календарным планом проведения 6-ой сессии (парламента – ИФ), начинается последняя пленарная неделя работы Верховной Рады в пленарном режиме, однако в повестке дня все еще остается значительное количество вопросов, которые требуют неотложного законодательного урегулирования. Именно поэтому фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает инициативу продолжения работы 6-ой сессии Верховной Рады до сентября", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в свою очередь, также заявляет о поддержке продления сессии. "Фракция "Народный фронт", обращается к Вам, господин председатель, с тем, чтобы Вы не закрывали 6-ю сессию парламента ввиду множества нерешенных вопросов. Полуторамесячный перерыв в работе парламента страны, где продолжается война, недопустим", - сказал он, обращаясь к А.Парубию.

Народный депутат фракции "Батькивщина", член профильного комитета по иностранным делам Борис Тарасюк также заявил о поддержке "Батькивщиной" продления текущей сессии парламента до конца лета.