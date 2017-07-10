"Оппоблок" предлагает ввести "голубые каски" на Донбасс

Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявляет о необходимости рассмотрения инициативы введения миротворческих сил ООН на линию разграничения на Донбассе.

"Мы также предлагали для окончательного завершения конфликта ввести "голубые каски" на линии разграничения, как это делается в других частях мира. Эта инициатива также не была поддержана. Мы потеряли два года. Мы сейчас считаем, что время еще есть и этот вопрос является наиболее важным в повестке дня", - сказал он на заседании согласительного совета в понедельник.

По его словам, фракция также предлагала принять законодательные инициативы, касающиеся деоккупации и реинтеграции Донбасса с отстроченным сроком вступления в силу.

"Я считаю, что была большая ошибка парламента, когда не прислушались к мнению нашей фракции, что мы могли часть этих законов принять с отсрочкой вступления в силу до того момента пока не примет соответствующие шаги и законы противоположная сторона. Это дало бы нам намного сильнее позицию на переговорах сегодня", - добавил Ю.Бойко.