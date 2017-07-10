Парубий хочет не закрывать текущую сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить не закрывать нынешнюю сессию парламента с тем, чтобы в случае необходимости принятия определенных решений можно было собраться на заседание.

"Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию… чтобы мы в любое время и период могли собраться для принятия важных решений, которые могут возникнуть у нас в повестке дня", - сказал спикер парламента на заседании согласительного совета в понедельник.

Согласно календарному плану, 11-14 июля в парламенте пленарная неделя, 17-21 июля – работа с избирателями. Затем народные депутаты идут на каникулы.