Политика

11:39 10.07.2017

Парубий хочет не закрывать текущую сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить не закрывать нынешнюю сессию парламента с тем, чтобы в случае необходимости принятия определенных решений можно было собраться на заседание.

"Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию… чтобы мы в любое время и период могли собраться для принятия важных решений, которые могут возникнуть у нас в повестке дня", - сказал спикер парламента на заседании согласительного совета в понедельник.

Согласно календарному плану, 11-14 июля в парламенте пленарная неделя, 17-21 июля – работа с избирателями. Затем народные депутаты идут на каникулы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НАТО поддерживает Украину и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений

Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО

СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Регламентный комитет Рады рассмотрит представления генпрокурора на Добкина

НАТО продолжит сотрудничество с Украиной - Столтенберг

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий обещает рассмотрение представлений на снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе

Тарута: Принятие закона о реинтеграции Донбасса на этой неделе маловероятно

Роль НАТО в мире возросла в условиях новых вызовов - Порошенко

Украина хочет быть партнером НАТО, а не идти к нему за защитой

G20 призывает усилить меры против финансирования террористической деятельности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog869.html
РЕКЛАМА