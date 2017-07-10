Парубий обещает рассмотрение представлений на снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе

Представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с шести парламентариев будет рассмотрено на текущей пленарной неделе, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Все представления будут рассмотрены", - сказал он на заседании согласительного совета в понедельник.

А.Парубий также сообщил, что есть инициатива представителей коалиции дождаться решения регламентного комитета, который должен рассмотреть представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина, и рассмотреть все представления в четверг, 13 июля. Однако для такого решения необходимо согласие Рады.

"Если Верховная Рада поддержит эту инициативу, чтобы мы все представления рассмотрели в четверг, мы будем их рассматривать в четверг. Если это предложение не будет завтра поддержано, то мы завтра рассмотрим вопрос о снятии депутатской неприкосновенности (с пяти нардепов – ИФ), - подчеркнул спикер парламента.

Как сообщалось, регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного М.Добкина.

Представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").