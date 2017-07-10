Роль НАТО в мире возросла в условиях новых вызовов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует последние шаги НАТО по укреплению безопасности в мире.

"Хочу подчеркнуть, что вес и роль НАТО еще больше возрастают в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий, происходящих вокруг Украины", - сказал П.Порошенко на заседании комиссии Украина-НАТО в понедельник в Киеве.

По его словам, речь идет о российской агрессии, которая побудила НАТО предпринять ряд мер для укрепления безопасности в регионе. "Я могу даже допустить, что НАТО пробудилось, и это дало Альянсу второе дыхание. Союзники еще больше убедились в необходимости объединения всех усилий для взаимной защиты, важности повышения расходов на оборону и увеличения своего присутствия в мире", - сказал глава государства.

П.Порошенко отметил символичность того, что Украина встречает в понедельник заседание партнеров по НАТО, как страна, которая законодательно определила вступление в НАТО одним из приоритетов своей внешней политики.