Политика

11:29 10.07.2017

Роль НАТО в мире возросла в условиях новых вызовов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствует последние шаги НАТО по укреплению безопасности в мире.

"Хочу подчеркнуть, что вес и роль НАТО еще больше возрастают в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий, происходящих вокруг Украины", - сказал П.Порошенко на заседании комиссии Украина-НАТО в понедельник в Киеве.

По его словам, речь идет о российской агрессии, которая побудила НАТО предпринять ряд мер для укрепления безопасности в регионе. "Я могу даже допустить, что НАТО пробудилось, и это дало Альянсу второе дыхание. Союзники еще больше убедились в необходимости объединения всех усилий для взаимной защиты, важности повышения расходов на оборону и увеличения своего присутствия в мире", - сказал глава государства.

П.Порошенко отметил символичность того, что Украина встречает в понедельник заседание партнеров по НАТО, как страна, которая законодательно определила вступление в НАТО одним из приоритетов своей внешней политики.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парубий хочет не закрывать текущую сессию Рады

НАТО поддерживает Украину и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений

Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО

СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Регламентный комитет Рады рассмотрит представления генпрокурора на Добкина

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий обещает рассмотрение представлений на снятие депутатской неприкосновенности на этой неделе

Тарута: Принятие закона о реинтеграции Донбасса на этой неделе маловероятно

Украина хочет быть партнером НАТО, а не идти к нему за защитой

G20 призывает усилить меры против финансирования террористической деятельности

Трамп не верит в возможность создания совместной с Россией группы по вопросам кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА