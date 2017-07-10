НАТО поддерживает Украину и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку со стороны Альянса Украинскому государству и подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений в полном объеме.
"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности вашего государства. Россия продолжает агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны Альянса на вашей стороне", - сказал Й.Столтенберг на заседании Комиссии Украина-НАТО в понедельник в Киеве.
Он также подчеркнул, что страны Альянса не признают аннексию Крыма Российской Федерацией.
По словам генсека, в НАТО обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на Донбассе.
"Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, а миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - добавил Й.Столтенберг.