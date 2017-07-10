Политика

11:28 10.07.2017

НАТО поддерживает Украину и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку со стороны Альянса Украинскому государству и подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений в полном объеме.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности вашего государства. Россия продолжает агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны Альянса на вашей стороне", - сказал Й.Столтенберг на заседании Комиссии Украина-НАТО в понедельник в Киеве.

Он также подчеркнул, что страны Альянса не признают аннексию Крыма Российской Федерацией.

По словам генсека, в НАТО обеспокоены продолжающимися боевыми действиями на Донбассе.

"Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, а миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - добавил Й.Столтенберг.

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