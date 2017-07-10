Порошенко: Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО

Украина намерена сосредоточиться на проведении важных реформ, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, сообщил глава украинского государства Петр Порошенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это значит, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и в этом нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО", - сказал П.Порошенко на заседании Комиссии Украина-НАТО в Киеве в понедельник.

Президент рассказал, что у Украины есть амбициозный план реформирования оборонного ведомства и сектора безопасности в целом, разработанный совместно с партнерами по НАТО. "Реформирование и усиление обороноспособности государства – это первоочередная задача для нашего сотрудничества с НАТО на современном этапе", - добавил глава государства.

П.Порошенко также выразил надежду на то, что тесное сотрудничество с НАТО будет продолжено с целью построения сильной, стабильной Украины, которая предана верховенству права.