Политика

10:14 10.07.2017

НАТО продолжит сотрудничество с Украиной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в вопросах обороны, управлении и экономических реформах.

"НАТО оказывало поддержку украинскому суверенитету, территориальной целостности, демократическим институтам и вашим Вооруженным силам. И НАТО продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ", - сказал Й.Столтенберг на открытии выставки "Украина-НАТО. Формула безопасности" с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в Киеве в понедельник.

Генсек НАТО отметил, что Альянс поддерживает стабильность Украины.

Й.Столтенберг также констатировал, что Украина всегда тесно сотрудничала с НАТО и принимала участие во всех миссиях Альянса.

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