Политика

17:11 09.07.2017

Украина поддерживает идею реформирования ООН

– Порошенко

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко убежден, что сегодня мир нуждается в сильной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому она нуждается в реформировании в соответствии с актуальными угрозами.

"Мы пришли к согласию с генеральным секретарем в том, что сегодня Украина, да и весь мир, как никогда ранее нуждается в сильном и решительном, действенном ООН, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы авторитет генерального секретаря и Организации Объединенных Наций рос", - сказал П.Порошенко после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем (Antonio Guterres) в Киеве в воскресенье.

При этом П.Порошенко отметил, что неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику со многих сторон.

"Перед секретариатом ООН и государствами-членами возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации. Пришло время, по моему мнению, для решительных и иногда болезненных преобразований", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмах предотвращения конфликтов.

П.Порошенко добавил, что Украина активно участвует в международных миротворческих миссиях и выполняет свои обязательства перед ООН, придерживается устава организации.

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