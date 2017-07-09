США ожидают от Украины эффективной антикоррупционной реформы

США ожидают, что Украина проведет важные реформы в сфере борьбы с коррупцией, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику", - сказал Р.Тиллерсон на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

По словам госсекретаря США, особое значение в этом контексте имеет отбор судей Верховного суда, а также создание Антикоррупционного суда в Украине.