Тиллерсон: Трамп на встрече с Путиным поднял вопрос вмешательства в американские выборы

Президент США Дональд Трамп поднял вопрос относительно вмешательства РФ в избирательный процесс на выборах президента США в 2016 году, сообщает государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson).

"Что касается встречи Трампа и Путина и что касается выборов 2016 года, президент Трамп поднял этот вопрос перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, кроме того, который мы получили… Этот вопрос также является преградой для улучшения отношений между США и РФ, и этот вопрос необходимо решить для того, чтобы мы могли заверить американский народ, что не будет у нас вмешательства в выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого", - сказал Р.Тиллерсон на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, отвечая на вопрос о поднятии темы о вмешательстве РФ в президентское выборы в США в 2016 году.