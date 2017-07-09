ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готово помочь ей в проведении реформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) заявляет, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам - вы упомянули о 1,7 млн переселенцев - а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ", - сказал А.Гуттериш в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в воскресенье.

По словам генсека ООН, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.

Он также отметил, что с внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявляет о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.

А.Гутерриш добавил, что как генсек ООН не имеет национальности, но он португалец и имеет тесные связи и глубокое уважение к украинцам, значительная община которых проживает в Португалии.