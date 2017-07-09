Политика

11:39 09.07.2017

Гуманитарные проблемы Украины вызваны агрессией РФ – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что гуманитарные проблемы Украины вызваны агрессией РФ.

"У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем, которые у нас возникают", - сказал В.Гройсман в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем (Antonio Guterres) в Киеве в воскресенье.

Премьер подчеркнул, что имеющиеся в Украине гуманитарные проблемы вызваны неуважением РФ к международному праву и ее агрессией. "Мы с вами решаем гуманитерные проблемы именно потому, что Россия решила соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал глава украинского правительства.

В.Гройсман напомнил, что из-за агрессии РФ 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

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Интерфакс-Украина
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