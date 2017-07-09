В воскресенье состоятся переговоры Порошенко с Тиллерсоном

В воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Визит состоится во исполнение ранее достигнутых договоренностей во время встречи П.Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в июне в Вашингтоне.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - сообщила накануне пресс-служба президента Украины.

В Госдепе США сообщили, что Р.Тиллерсон в ходе визита в Киев намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране. "Госсекретарь подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать осуществление реформ, направленных на усиление экономической, политической и военной устойчивости", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Кроме президента Украины, у госсекретаря также состоятся встречи с представителями правительства и гражданского общества, запланированы и заявления для СМИ.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во время визита никакие документы подписываться не будут, хотя обе стороны работают над отдельными соглашениями, которые могут быть подписаны чуть позже, во время визита в Украину американских министров.

Накануне визита Р.Тиллерсона в Киев стало известно о назначение американской стороной Курта Волкера (Kurt Volker) специальным представителем США по Украине. Ожидается, что К.Волкер уже войдет в состав американской делегации, которая прибудет 9 июля во главе с госсекретарем.

В Киеве положительно оценили назначение этой кандидатуры, обратив внимание на тот факт, что К.Волкер хорошо ориентируется в украинской тематике. "Приветствую решение администрации США о назначении Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины", - написал глава Украинского государства в микроблоге в Твиттере. Он назвал это решение "важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым".

Ожидается, что именно К.Волкер будет представлять США в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а также может быть привлечен к минскому процессу.

В Госдепе США уже говорили о том, что Р.Тиллерсон пока собирает информацию и формирует свой собственный взгляд на вопрос урегулирования в Украине. Не исключено, что во время переговоров в Киеве он озвучит конкретные предложения участия американской стороны в процессе урегулирования.

Для украинской стороны эти переговоры важны еще и тем, что госсекретарь США прибудет в Киев сразу же после саммита "Большой двадцатки", где состоялись первые переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, а также отдельная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Р.Тиллерсона. Известно, что вопрос урегулирования на востоке Украины стороны обсуждали, а значит Киеву важно услышать позицию Госдепа по этому вопросу.