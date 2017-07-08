Человек погиб на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" - Волынец

Один человек погиб и один пострадал в ходе работ на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" (г. Новогродовка, Донецкая обл.), сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбук в субботу поздно вечером.

"Сегодня на ш. "Россия" ГП "Селидовуголь" произошел групповой несчастный случай. Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии", - говорится в сообщении.

М.Волынец также отметил, что на откатном штреке осуществлялись работы по перекреплению горных выработок. "Паспорта на такие работы не было, что есть нарушение производственного процесса", - подчеркнул он.