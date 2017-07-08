Политика

20:20 08.07.2017

Временно переселиться в общежитие на Подоле готовы 17 пострадавших от взрыва в Голосеевском районе Киева – КГГА

17 человек, пострадавших в результате взрыва, произошедшего в субботу в Голосеевском районе, уже могут поселиться во временном жилье, которое предоставит Киевская городская государственная администрация.

Как сообщает пресс-служба КГГА, по состоянию на 18:00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на ул. Оболонская согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях.

"Жилье, которое получат пострадавшие, оборудованное необходимой для жилья техникой, есть посуда, постель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в 13:35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро "Голосеевская". Одна женщина скончалась, еще шестеро человек травмированы в результате взрыва.

По предварительной информации правоохранительных органов, в здании взорвался газ.

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