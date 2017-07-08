Законопроект, обязывающий организаторов сообщать в СБУ о приглашении российских артистов, вскоре будет внесен в Раду

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что законопроект, который обязывает организаторов гастрольных мероприятий заранее сообщать в Службу безопасности Украины о приглашении на выступления артистов – граждан России, в ближайшее время будет внесен в Верховную Раду, и выразил надежду на скорейшее принятие этой инициативы.

"Валом начали лезть певцы и музыканты, которые неоднократно выступали в оккупированном Крыму. Молодежь может и не знать историю тех музыкантов, но наши организаторы точно знают, кто и где выступал, и все равно приглашают антиукраинских деятелей… Это приводит к тому, что правоохранители вынуждены прямо на границе вылавливать путинских арт-пропагандистов и заворачивать назад. Но это не их функция", - сказал В.Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба вице-премьера в субботу.

По его словам, подготовлена отдельная статья "Особенности организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан из страны-агрессора", которую планируется внести в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине".

"Мы законодательно поставим барьер, и та небольшая когорта российских исполнителей, которая поддерживает нашу страну и своей позицией борется против Путина, безусловно будет продолжать посещать Украину", - заметил В.Кириленко.

Он сообщил, что законодательная инициатива будет внесена в ближайшее время, и прогнозирует, что парламент рассмотрит ее быстро, так как "это вопрос национальной безопасности". Вице-премьер прогнозирует, что депутаты из проукраинских сил поддержат этот документ.

Согласно законопроекту, минимум как за 30 дней организаторы должны предупреждать СБУ о приезде исполнителя, чтобы спецслужба перепроверила всю информацию о приглашенном в Украину артисте. "Если он в Крыму не выступал, ничего против Украины не заявлял - организатор получает согласование и проводит концерт", - пояснил вице-премьер.

В его пресс-службе указали, что с начала июля правоохранители не пустили в Украину 14 российских исполнителей.

Ранее В.Кириленко сообщал о законодательной инициативе, обязывающей организаторов гастрольных мероприятий заранее сообщать в СБУ о приглашении на выступления артистов – граждан России.