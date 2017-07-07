В Киеве приветствуют назначение Волкера спецпредставителем по Украине

Украинская сторона приветствует назначение Курта Волкера (Kurt Volker) специальным представителем США по Украине.

"Он хорошо знает Украину, был привлечен к украинским вопросам на протяжении последних полутора лет. И он не последний человек в американском истеблишменте", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, К.Волкера уже вышел на контакт с украинской стороной и, скорее всего, прибудет в Киев вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который 9 июля посетит с визитом Киев.

Ранее в пятницу, 7 июля, представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд сообщил, что Р.Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. К.Волкер будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине, сообщил представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.

К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года – в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.

Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Наблюдатели отмечают, что об этом назначении объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.