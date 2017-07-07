Экс-постпред США в НАТО стал спецпредставителем по Украине
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера (Kurt Volker) специальным представителем по Украине.
К.Волкер будет координировать усилия Государственного департамента по урегулированию конфликта в Украине, сообщил представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.
К.Волкер, 1962 г. р., специалист в сфере международных отношений, с 1986 года работал аналитиком в ЦРУ, с 1988 года – в Госдепе США. В 1998 году стал первым секретарем американской миссии в НАТО, в 2005-м - заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии; а в 2008-2009 гг. был постпредом США в НАТО.
Последние годы работал в Международном республиканском институте Маккейна.
Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
Наблюдатели отмечают, что об этом назначении объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.