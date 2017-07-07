Совет Европейского Союза обнародовал ключевые темы саммита Украина-ЕС

Ключевыми темами саммита Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 12-13 июля в Киеве, будут прогресс реформирования в Украине, конфликт на Донбассе, включая реализацию минских соглашений, незаконная аннексия Российской Федерацией АР Крым, а также региональная и международная ситуация.

Соответствующая информация обнародована на сайте Совета Европейского Союза. В сообщении отмечается, что Европейский Союз на 19-м саммите ЕС-Украина будет представлен президентом Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, о том, что украинская и европейские стороны находятся на завершающем этапе согласования дат проведения очередного саммита "Украина-ЕС", проведение которого в текущем году должно пройти в Украине, сообщил 17 мая 2017 года заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Мы сейчас активно готовимся к саммиту Украина-ЕС. Хочу напомнить, что в этом году он должен пройти в Украине. Думаю, это будет Киев. Мы сейчас на завершающей стадии согласования дат проведения саммита между Украиной и ЕС", - сказал он.

24 мая П.Порошенко и Д.Туск в ходе телефонного разговора скоординировали позиции перед саммитом "Большой Семерки" и договорились провести очередной Саммит Украина - Европейский Союз 13 июля 2017 в Киеве.

30 мая Ж.-К.Юнкер приветствовал голосование Сената Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и выразил надежду, что процесс ратификации завершится до июльского саммита Украина-ЕС.