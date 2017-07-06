Парубию направили 3 представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепа Полякова

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента на заседании в четверг рассмотрел представления генпрокурора Юрия Луценко на предоставление парламентом согласия на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест с народного депутата из фракции "Народный фронт" Максима Полякова.

"Одобрить решение относительно представления о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова … и направить главе Верховной Рады заключение комитета указанное представление и пояснения народного депутата Полякова", - сказал руководитель комитета Павел Пинзеник, озвучивая решение комитета по первому представлению в четверг.

Также регламентный комитет принял решение направить А.Парубию еще два представления генпрокурора на данного нардепа: о даче согласия нардепами на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Кроме этого, комитет принял решение обратиться к генеральному прокурору Украины с заявлением – ИФ о возможном совершении сотрудниками НАБУ действий, которые содержат признаки преступлений, а именно - осуществление провокации и подкупа.

Что касается представления о задержании, то, по словам П.Пинзеника, комитет пришел к выводу, что такое представление "является недостаточно обоснованным и мотивированным и не содержит обоснований, которые бы подтверждали необходимость задержания народного депутата Максима Полякова".

Это представление также по решению комитета буден направлено главе Верховной Рады вместе с пояснениями Полякова.

Представление об избрании меры пресечения для М.Полякова в виде содержания под стражей комитет также счел недостаточно обоснованным и направил спикеру парламента вместе с пояснениями депутата.