Работа антикоррупционных органов в Украине будет иметь смысл, когда виновных осудят - Джонсон

Работа антикоррупционных органов в Украине, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), будет иметь смысл, если виновные предстанут перед судом, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Все согласится с тем, что нам нужно делать больше, чтобы ответить на стремления тех, кто стоял под пулями снайперов на Майдане. Мы согласны с тем, что коррупция должна быть преодолена во всех секторах. И, конечно, работа НАБУ и других антикоррупционных органов будет иметь смысл только тогда, когда виновные предстанут перед судом... Чтобы украинцы знали, что никто виновный не избежит суда ", - сказал он на открытии конференции, посвященной реформам в Украине в Лондоне в четверг.

По его словам, в Украине значительный прогресс достигнут в реформе банковского сектора.

Вместе с тем, Б.Джонсон отметил, что европейские партнёры обеспокоены тенденциями реформирования в антикоррупционной сфере.

"Есть определенные, вызывающие беспокойство, сигналы, что реформа тормозится, недостаточно прогресса в создании антикоррупционных судов, формировании Верховного суда, видим сигналы от гражданского общества и коррупция", - добавил он.