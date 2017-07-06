Гройсман заявил о пролонгировании реформы образования: сейчас это нам не по карману

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реализация реформы образования обойдется в $3 млрд, и Украина сейчас не может себе ее позволить, поэтому реформа будет пролонгирована.

"Новый закон об образовании, то есть новая система образования нашей стране будет стоить $3 млрд. И тут возникает вопрос, сможем ли мы это сделать исходя из того, что имеем экономические проблемы сегодня, которые накопились за десятилетия, или нет? Очевидно, что сейчас это нам не по карману. Это значит, что эта реформа будет во времени пролонгирована, и это не очень хорошо", - сказал он в ходе конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

Премьер отметил, что для получения эффекта от реформы образования через 10 лет, ее необходимо проводить уже сейчас.