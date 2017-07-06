Политика

15:13 06.07.2017

Гройсман заявил о пролонгировании реформы образования: сейчас это нам не по карману

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реализация реформы образования обойдется в $3 млрд, и Украина сейчас не может себе ее позволить, поэтому реформа будет пролонгирована.

"Новый закон об образовании, то есть новая система образования нашей стране будет стоить $3 млрд. И тут возникает вопрос, сможем ли мы это сделать исходя из того, что имеем экономические проблемы сегодня, которые накопились за десятилетия, или нет? Очевидно, что сейчас это нам не по карману. Это значит, что эта реформа будет во времени пролонгирована, и это не очень хорошо", - сказал он в ходе конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

Премьер отметил, что для получения эффекта от реформы образования через 10 лет, ее необходимо проводить уже сейчас.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Трамп призывает Россию прекратить "дестабилизирующую деятельность" в Украине

Турция призывает международное сообщество консолидироваться вокруг решения "украинского вопроса"

СНБО в понедельник рассмотрит законопроект о деоккупации Донбасса

Новая стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техпомощь Украине

Трамп назвал поведение России в Восточной Европе дестабилизирующим

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепы и предприниматели намерены создать общественную организацию по борьбе с аграрным рейдерством

Трамп предлагает европейцам новое будущее

Еврокомиссия намерена выделить Украине EUR200 млн в виде грантов в 2017 году

Дания продолжит помогать Украине с реформами

В Еврокомиссии отмечают, что Минский процесс движется очень медленно, а ситуация на Донбассе остается напряженной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5582.html
РЕКЛАМА