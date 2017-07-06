Еврокомиссия намерена выделить Украине EUR200 млн в виде грантов в 2017 году

Заместитель председателя Европейской комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия намерена выделить Украине в 2017 году EUR200 млн в виде грантов.

"В этом году Европейская комиссия примет решение относительно новых программ на сумму около EUR200 млн в грантах", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

По словам В.Домбровскиса, ЕС ранее принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR3,4 млрд, из которых EUR2,8 млрд уже выделены.

Также он отметил, что Украина имеют значительные успехи в достижении макроэкономической стабильности.