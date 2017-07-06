Новая стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техпомощь Украине

Заместитель председателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис заявляет, что новая стратегия кибербезопасности Европейского Союза будет включать техническую помощь соседним странам, в том числе Украине.

"Мы намерены помочь Украине в улучшении ее кибербезопасности, особенно касательно критической инфраструктуры. Наша обновленная стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техническую помощь соседним странам, включая Украину", - сказал он в ходе Конференции по вопросам реформ в Украине в четверг в Лондоне.

Еврокомиссия также призывает страны-члены ЕС уделить внимание данному вопросу.