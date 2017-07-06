Украина приняла председательство в ПАЧЭС

Турция передала Украине председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Во время встречи в Стамбуле председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман передал Украине председательство в ПАЧЭС", - написал А.Парубий в своем микроблоке в соцсети Twitter в четверг, проиллюстрировав сообщение фотографиями события.

Как сообщалось, А.Парубий находится с визитом в Турции 5-7 июля. В рамках визита запланировано его участие на 49-й Генассамблее ПАЧЭС, а также встречи с И.Кахраманом и генеральным секретарем ПАЧЭС Асафом Гаджиевым.