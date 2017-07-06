Политика

10:41 06.07.2017

Вступление Украины в НАТО определено одним из ключевых факторов госполитики

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу внешнеполитического курса Украины", которым восстанавливается курс Украины на членство в НАТО.

По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов Альянса.

"Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

8 июня 2017 года Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики. Соответствующий законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов. Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

В Альянсе приняли к сведению соответствующее решение украинского парламента.

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