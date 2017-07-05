Кучма прибыл в Минск на заседание ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма прибыл в среду днем в Минск на заседание Группы.

"Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Л.Кучмы Дарка Олифер около 11.45 среды.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 5 июля в Минске.

Как сообщалось, 22 июня Л.Кучма заявил, что в ходе предыдущего заседания ТКГ (21 июня) была достигнута договоренность о завершении согласования списка удерживаемых лиц в зоне конфликта на Донбассе, а также начать процесс обмена до следующего заседания ТКГ 5 июля. "До конца не согласовали, есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась. Но есть разногласия в списках, разногласия в 5-6 человек, но даже за такие маленькие разногласия. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", - сказал Л.Кучма.

Тогда же он отметил, что следующее заседание ТКГ состоится 5 июля. "Договорились, что на следующей встрече, которая будет 5 числа, до 5 числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка пленных - ИФ) и должны начать процесс обмена", - сказал Л.Кучма.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Группы 21 июня высказал удовлетворение работой ТКГ по верификации списка пленных на Донбассе. По его словам, подгруппа по гуманитарным вопросам отметила существенную работу, которая была проделана с момента предыдущей встречи, в частности, были проведены дополнительные опросы по поводу волеизъявления лиц, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения.

Спецпредставитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Виктор Медведчук тогда же заявил, что участники переговоров завершили верификацию списков удерживаемых лиц в зоне конфликта на Донбассе. В частности, по его словам, был закончен вопрос людей, по которым была заявка на освобождение, которые не захотели возвращаться на неподконтрольную украинской власти территорию. "Мы их должны исключить из списка… Это один из тех этапов, которые приближают нас к выходу на финишную прямую, когда будут определены списки обмена "всех на всех", и естественно, даты такого обмена", - сказал В.Медведчук.