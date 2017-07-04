Политика

17:40 04.07.2017

Великобритания в 2017-2018 предоставит Украине финпомощь на сумму 40 млн фунтов стерлингов

Финансовые обязательства Великобритании в рамках помощи Украины в 2017-2018 годах составляет 40 млн фунтов стерлингов, сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Мы работаем на ежегодных циклах финансирования, и финансовый год идет между годами. На завершающийся в марте 2017-18 финансовый год наше обязательство составляет около 40 млн фунтов стерлингов", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По её словам, эта сумма включает техническую помощь в проведении реформ, гуманитарную помощь и военную подготовку, которая направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.

Полный текст интервью Дж.Гоф опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

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Интерфакс-Украина
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