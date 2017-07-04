Дальнейшее решение по представлению на снятие неприкосновенности с Дейдея находится к компетенции спикера Рады

Регламентный комитет Верховной Рады не имеет права направлять представление о лишении депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея в Генпрокуратуру, а может только принять решение относительно обоснованности представления и направить его председателю парламента, который, в свою очередь, решит вопрос о вынесении его на голосование в сессионный зал, поясняет и.о.председателя комитета Павел Пинзеник.

"Возможно, эмоциональное состояние (генерального прокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - ИФ) не позволило им сразу понять содержание заключения комитета. Комитет принимает решение о законности, обоснованности и мотивированности представления. Мы это заключение вынесли, оно уже опубликовано на сайте комитета", - сказал П.Пинзеник во вторник журналистам в Киеве в перерыве заседания регламентного комитета, комментируя принятое накануне решение комитета по представлению на Е.Дейдея.

И.о.председателя регламентного комитета Верховной Рады пояснил, что в дальнейшем это решение комитета направляется председателю парламента.

"Далее глава Верховной Рады в рамках своих полномочий определяет дальнейшее движение этого заключения: или оно направляется на рассмотрение Верховной Рады, или в Генеральную прокуратуру, если спикер считает, что в связи с необоснованностью представление должно быть возвращено в Генеральную прокуратуру Украины. В любом случае, это его полномочия, ни в коем случае не полномочия комитета", - пояснил П.Пинзеник.

По его словам, регламентный комитет не может технически заблокировать передачу вопроса на рассмотрение в зал пленарных заседаний.

При этом П.Пинзеник сказал, что ему не известно, получил ли спикер парламента Андрей Парубий заключение комитета по снятию неприкосновенности с Е.Дейдея, направленное комитетом по почте.

Отвечая на вопрос о том, может ли таким образом идти речь и втором представлении на Е.Дейдея, о чем дал ранее понять генеральный прокурор, П.Пинзеник сказал: "Насколько я понимаю, на тот момент речь шла о том, что Юрий Витальевич (Луценко – ИФ) так понял, что представление по Дейдею возвращается в Генеральную прокуратуру, а взамен будет внесено другое представление. Поскольку Юрий Витальевич понял неправильно, то, возможно, его слова о внесении нового представления тоже утрачивают актуальность".