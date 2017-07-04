СНБО Украины может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей неделе

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где рассмотрят полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, может состояться уже на следующей неделе, прогнозирует первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"По моей информации, на следующей неделе может состояться Совет нацбезопасности и обороны, где должен быть рассмотрен уже полный текст закона. Мы также его продискутируем на нашей неформальной минской платформе в парламенте", - сказала И.Геращенко журналистам во вторник в Киеве.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, может ли этот законопроект быть рассмотрен Верховной Радой в ближайшее время, первый вице-спикер парламента ответила: "Когда автор подаст этот законопроект, тогда Верховная Рада будет принимать решение, когда его рассматривать".

Как сообщалось, 13 июня секретарь СНБО А.Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ, что "только усилит фундамент Минских соглашений, поскольку их реализация невозможна без решения вопросов безопасности и без освобождения оккупированной украинской территории".

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты. Законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, законопроект "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" будет вынесен на заседание СНБО.

И.Геращенко также заявила, что Киев не намерена обсуждать этот законопроект на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "потому что это суверенное право Украины – совершенствовать своё законодательство для восстановления суверенитета и территориальной целостности".

Секретарь СНБО Александр Турчинов на минувшей неделе отметил, что СНБО в ближайшее время рассмотрит этот законопроект для дальнейшей передачи его в Верховную Раду. "Закон готов. Сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время, вы знаете, что президент уже вернулся с очень важной заграничной командировки, у нас будет проведено СНБО и после одобрения этого законопроекта он будет направлен президентом в Верховную Раду", - сказал А. Турчинов 23 июня в Харькове.

Также секретарь СНБО Украины выразил надежду на принятие Верховной Радой этой законодательной инициативы еще на текущей сессии.

27 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что проект закона о реинтеграции оккупированных районов Донбасса может быть рассмотрен в Верховной Раде Украины на следующей пленарной неделе, если соответствующая концепция будет изложена в форме законопроекта и подана в парламент.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последнее пленарное заседание текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится 14 июля.